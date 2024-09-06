Россия поддерживает свою полупроводниковую промышленность с помощью китайских предприятий

В условиях санкций США и ЕС, запрещающих поставки высокотехнологичного оборудования в Россию, отечественные компании нашли способ обеспечить свою полупроводниковую промышленность необходимыми запчастями для станков ASML. Как сообщает голландская газета Trouw, информация была получена из таможенной документации, указывающей на использование китайских посредников для приобретения деталей.

Несмотря на то, что эти компоненты уже нельзя назвать высокотехнологичными, в России продолжают эксплуатировать устаревшее оборудование ASML, выпущенное в конце прошлого века. В частности, используется модель ASML PAS 5500, способная производить чипы на базе 365-нм техпроцесса. В некоторых модификациях такое оборудование может производить чипы с размером элементов до 90 нм.

Тем временем ситуация в полупроводниковом секторе становится все более напряженной. Китайские компании активно поддерживают Россию, что приводит к ужесточению санкций со стороны США. В ответ на это Китай ограничивает экспорт сырья, необходимого для производства чипов, что может создать дополнительные сложности для обеих сторон.