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PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
Лучшим процессором для Star Wars Outlaws оказался Ryzen 7 7800X3D

Авторы портала PCGamesHardware представили подробные результаты тестирования финальной версии Star Wars Outlaws, проведенного на 20 процессорах и 25 видеокартах. Тесты видеокарт проходили на мощном ПК с процессором Intel Core i9-14900KS и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8000.

Графические адаптеры: производительность в разных разрешениях

При использовании максимальных настроек в разрешении 1080p на 60 кадров в секунду могут рассчитывать пользователи видеокарт на уровне Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3080 или мощнее.

Для игры в разрешении 2K с теми же 60 кадрами в секунду уже потребуется более дорогая графика, такая как GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7900 XT.

К сожалению многих игроков, для комфортной игры в разрешении 4K и стабильными 60 fps необходима только GeForce RTX 4090.

Включение трассировки лучей значительно ухудшает ситуацию, однако генератор кадров помогает улучшить производительность. В разрешении 1080p с включенной трассировкой лучей владельцы Radeon RX 7900 GRE, RX 7900 XT и RTX 3080 смогут насладиться игрой с частотой кадров на уровне 60 fps. Для разрешения 2K потребуется графика уровня RX 7900 XTX или RTX 4070 SUPER, а при разрешении 4K с трассировкой лучей и генерацией кадров снова справится только RTX 4090. 

Производительность процессоров

Тестирование производительности процессоров проводилось в разрешении 1080p на ПК с топовой GeForce RTX 4090. Лидером среди процессоров стал Ryzen 7 7800X3D, за ним следуют Intel Core i9-14900K и неожиданно Intel Core i5-13600K.

Если рассматривать производительность на ватт, то Ryzen 7 7800X3D также занимает первое место. На втором месте оказывается бюджетный Ryzen 5 7500F, а третью позицию занимает новый Ryzen 7 9700X. Наименее эффективными оказались старые модели, такие как Ryzen 7 1700X, а также Ryzen 5 2600X и Intel Core i7-4790K.

Авторы ресурса считают Star Wars Outlaws типичной игрой для 2024 года — да, она выглядит красиво, но страдает от плохой оптимизации. Игрокам стоит обратить внимание на выбор оборудования для комфортной игры в этой захватывающей вселенной.

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Источник: pcgameshardware.de
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