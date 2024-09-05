Почти месяц назад AMD представила свою новую мобильную видеокарту Radeon RX 7800M, и теперь в сети появились первые результаты тестирования

Компания OneXPlayer анонсировала ONEXGPU 2 — внешний графический ускоритель, основанный на новой Radeon RX 7800M. Данное устройство станет первым и единственным на рынке, предлагающим такую мощную видеокарту для подключения к портативным игровым консолям от OneXPlayer.

Как уже было известно ранее, видеокарта Radeon RX 7800M основана на базе графического процессора Navi 32, который оснащен 3840 потоковыми процессорами и 192-битной шиной, что предполагает наличие до 12 ГБ видеопамяти. Уровень TGP новинки ожидается на уровне 180 Вт, что позволяет рассчитывать на достаточно высокую производительность для мобильного графического ускорителя.

В 3DMark Time Spy совместная работа RX 7800M с процессором Ryzen 7 8840U показала результат в 15 806 баллов. К слову, данный результат оказался на 28% больше, чем у мобильной версии RTX 4070, и при этом всего на 16% меньше, чем у мобильной версии RTX 4080. По сравнению с RX 7600M XT рост производительности составляет значительные 83%.

На данный момент компания OneXPlayer не раскрывает дату релиза ONEXGPU 2, а также AMD пока не сообщает о возможном запуске RX 7800M для ноутбуков.