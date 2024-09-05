За одну акцию Ubisoft сейчас дают около 15 долларов - это минимум с 2015 года

После релиза приключенческого экшена Star Wars Outlaws цена на акции компании Ubisoft стремительно упали, потеряв около 7,5%. В настоящее время цена одной акции составляет около 15 долларов США — это минимальный уровень с 2015-го года. За последний год стоимость акций компании снизилась более чем на 40%.

Аналитик J.P. Morgan Дэниел Кервен связывает резкое падение акций с неудачами Star Wars Outlaws. Игра оказалась не способна оправдать возложенные на нее ожидания, а продажи оказались значительно ниже прогнозов. Например, поначалу Кервен предсказывал продажи нового проекта Ubisoft на уровне 7,5 миллионов копий до марта 2025 года, то в настоящее время эта цифра снижена до 5,5 миллионов.

Дополнительной причиной кризиса является достаточно низкий интерес к шутеру XDefiant, в разработку которого были вложены значительные средства. Запуск игры состоялся в мае 2024-го года, однако ее аудитория стремительно сокращается, и не исключено прекращение поддержки проекта.

В 2018 году акции Ubisoft на пике торговались по цене 93 доллара, что также подчеркивает резкое падение и текущие трудности компании в условиях конкурентного рынка видеоигр.