Новый режим называется "cTDP to 105W" и доступен в разделе Ai Tweaker в BIOS материнской платы

Компания ASUS анонсировала новую возможность для пользователей материнских плат с сокетом AM5 и BIOS AGESA 1.2.0.1a. Теперь владельцы 65-ваттных процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут активировать режим «cTDP to 105W», что позволяет использовать эти чипы с повышенным тепловым пакетом.

Данная настройка доступна в разделе Ai Tweaker в BIOS материнских плат серий ROG CROSSHAIR, ROG STRIX и PROART, оснащенных чипсетом X670E. Это дает дополнительные возможности для разгона и улучшения производительности процессоров Ryzen 9000.

Стоит отметить, что ASUS не является единственным производителем, предлагающим аналогичный режим. Компании MSI также внедрили поддержку TDP 105 Вт для своих материнских плат, что позволяет пользователям оптимизировать работу своих систем.

Однако стоит учитывать, что при выставлении TDP на уровне 105 Вт для процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не наблюдается значительного прироста производительности в игровых сценариях. Для достижения максимальной эффективности рекомендуется использовать процессоры Ryzen 9000 на персональных компьютерах с актуальными сборками Windows 11 версии 24H2 и 23H2, которые обеспечивают заметное улучшение производительности.