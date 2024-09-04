В отличие от флагманской модели iPhone 16 Pro Max, новый смартфон получит меньше обновлений.

Инсайдер под псевдонимом Antony опубликовал на своей странице в соцсети X свежую информацию о характеристиках и стоимости базовой версии ожидаемого iPhone 16. В отличие от заметных нововведений в топовом iPhone 16 Pro Max, значительных изменений в стандартной модели будет не так много.

Базовый iPhone 16 не только сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, но и сохранит частота обновления экрана останется на уровне 60 Гц. Это может разочаровать пользователей, так как даже многие бюджетные модели смартфонов на Android уже достаточно давно предлагают экраны с частотой 90 и 120 Гц.

В качестве аппаратной основы будет использован новый чип A18, который, как ожидается, поддерживает современные ИИ-функции. Объем оперативной памяти устройства будет увеличен до 8 ГБ, что также связано с необходимостью обработки ИИ-запросов. Покупатели будут доступны версии с объемом встроенной памяти на 128, 256 или 512 ГБ, в то время как вариант с 1 ТБ постоянной памяти будет доступен только для моделей Pro и Pro Max.

Что касается батареи, то она будет иметь емкость 3561 мАч и поддерживать 20-ваттную проводную зарядку. Камера на задней панели устройства будет двойной, с расположенными вертикально датчиками на 48 и 12 Мп. Также в смартфоне появится кнопка Action Button, а дизайн устройства слегка изменится.

Ожидаемая стоимость базовой версии iPhone 16 составит $799.