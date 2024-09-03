MEGAMINI Gaming G1 будет доступен для приобретения на платформе Kickstarter по цене 1499 долларов

Компания TECNO анонсировала запуск нового мощного игрового мини-ПК MEGAMINI G1, разработанного в сотрудничестве с экспертами из Geekom. С этим устройством TECNO делает шаг вперед в мире компактных игровых решений, предлагая пользователям мощность и стиль в одном устройстве.

MEGAMINI G1 выделяется своим компактным стильным металлическим корпусом объемом всего 5,74 литра, который дополнен стеклянной боковой панелью и эффектной светодиодной подсветкой. На корпусе устройства также расположен небольшой дисплей, отображающий информацию о загрузке центрального процессора (CPU) и графического процессора (GPU), а также о температуре внутри самого корпуса. Для эффективного отвода тепла предусмотрена встроенная система жидкостного охлаждения, работающая при уровне шума не выше 26 дБ.

Сердцем мини-ПК является мощный процессор Intel i9-13900H, который имеет 14 ядер с тактовой частотой до 5,4 ГГц в разгоне. Устройство также оснащено 32 ГБ оперативной памяти DDR5, а за хранение информации отвечает твердотельный накопитель объемом 2 ТБ. За графическую производительность отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, оснащенная 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти.

MEGAMINI G1 также предлагает обширные возможности подключения благодаря множеству интерфейсов: USB, Thunderbolt, OCuLink и HDMI 2.0. Также предусмотрены слот для карт SD 3.0 и порт Ethernet 2.5G, что позволяет пользователям без проблем подключать различные периферийные устройства и несколько мониторов с высокой скоростью передачи данных.

Как заявляет производитель, каждый компонент устройства проходит строгие испытания на работу в экстремальных условиях и долговечность. На MEGAMINI G1 будет распространяться трехлетняя гарантия от Geekom, что подтверждает надежность продукта. Мини-ПК будет доступен для приобретения на платформе Kickstarter по цене 1499 долларов.