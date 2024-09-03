Память стандарта CUDIMM, разработана специально для процессоров Arrow Lake

Компания V-color представила первые в мире модули оперативной памяти DDR5 стандарта CUDIMM. Данный продукт оптимизирован для работы на платформах следующего поколения от компании Intel и способен предложить пользователям повышенную пропускную способность, что может сделать его идеальным выбором для геймеров и профессионалов.

Новые модули V-color предлагаются в комплектах по 2×16 ГБ и 2×24 ГБ, т.е. общим объемом по 32 ГБ и 48 ГБ соответственно. В ассортименте компании представлены модели не только со стандартной скоростью 6400 МТ/с, но и разогнанные версии, достигающие впечатляющих 9200 МТ/с.

Добиться работы памяти на таких высоких скоростях удалось благодаря использованию модуля PMIC, который обеспечивает динамическое управление как частотой, так и напряжением, а также усовершенствованной системе охлаждения с более толстыми радиаторами. Это позволяет модулям работать более эффективно и надежно даже под высокой нагрузкой.

Поддержка высокой рабочей частоты будет реализована через профиль XMP, что упростит настройку для пользователей, стремящихся извлечь максимум из своей системы. На данный момент стоимость новых модулей памяти не сообщается, и дата начала продаж также держится в секрете.