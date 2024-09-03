Плавучий дом, или хаусбот, представляет собой катамаран весом 30 тонн

Российская компания Houseboat.ru представила довольно интересный проект — первый в стране электрический плавучий дом, или хаусбот, который стал результатом более чем двухлетней работы инженеров и дизайнеров. По заявлению производителя, этот уникальный катамаран весом 30 тонн предназначен не только для отдыха, но и для постоянного проживания.

Плавучий дом способен адаптироваться к различным погодным условиям: в холодное время года он просто вмерзает в лед. В передней части хаусбота располагаются электрические батареи, которые заряжаются от солнечного света, обеспечивая автономность и экологичность.

Плавучий дом способен развивать скорость до 15 км/ч, однако в этом режиме его запаса энергии хватит всего на 3,5-4 часа. При более экономичном режиме движения со скоростью 8 км/ч время автономного плавания будет увеличено до 18–20 часов. Использование дизельного генератора позволяет находиться в пути до 80 часов, а при питании аккумуляторов от генератора — неограниченное время на скорости 8 км/ч.

Площадь плавучего дома составляет 43 м2, но она может быть увеличена до 60 м2 благодаря открывающейся палубе и террасе. Внутри хаусбота предусмотрены уютная комната и кухня, а также ванная комната и даже дровяная баня.

В роли заказчика столь необычного транспортного средства выступил житель Нижнего Новгорода, который самостоятельно доставил хаусбот до своего города, преодолев за десять дней расстояние в 1060 км. Стоимость данного заказа пока остается неизвестной, но уже сейчас этот проект вызывает большой интерес среди любителей активного отдыха на воде и экологически чистых технологий.