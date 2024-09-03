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PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
PCGH составили топ графических ускорителей по соотношению цены и производительности, и результаты оказались довольно неожиданными

Авторы портала PCGamesHardware представили свой новый рейтинг графических адаптеров, основываясь на соотношении цены и производительности. Результаты оказались достаточно неожиданными и обнажили сильные и слабые стороны различных моделей на рынке.

При разрешении 1080p в топе оказались карты от Intel. Лидерами стали ARC A580 и ARC A750, которые продемонстрировали отличные показатели производительности за свою цену. Среди адаптеров от AMD в рейтинге выделилась Radeon RX 6600, которая заняла почетное место в тройке лучших.

К сожалению, не все модели смогли продемонстрировать достойные результаты. Худшими оказались уже устаревшая GeForce GTX 1650, а также более свежие, но не менее неэффективные Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400.

По результатам тестирования двадцати игр в разрешениях 1080p, 2K и 4K, первую позицию заняла ARC A750, следом за ней расположилась ARC A580, а третью строчку заняла более производительная Radeon RX 7700 XT. Замыкают топ-5 видеокарт RX 7800 XT и бюджетная RX 6600. Среди самых худших моделей неожиданно оказалась топовая GeForce RTX 4090 с «неадекватным» ценником. Также в числе худших значатся GeForce RX 6500 XT на 8 ГБ и RTX 3050 на 6 ГБ.

Кроме того, редакция назвала карточки с лучшим соотношением цены и производительности при использовании трассировки лучей. Первые два места снова заняли модели от Intel, а третью позицию заняла GeForce RTX 4070 SUPER. В пятерке лидеров производительности с трассировкой лучей также оказались ARC A770 на 16 ГБ и RTX 4060.

#тест производительности #тест в играх #тест видеокарт #рейтинг видеокарт #топ видеокарт #pcgameshardware #pcgh
Источник: pcgameshardware.de
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