iPhone 16 Pro Max станет больше и мощнее

Инсайдер под ником Antony раскрыл ключевые характеристики и цену нового флагманского смартфона iPhone 16 Pro Max на своей странице в социальной сети X. Согласно его данным, новый смартфон будет значительно отличаться от своего предшественника — iPhone 15 Pro Max.

Одним из главных изменений станет увеличенный экран: вместо 6,7-дюймового OLED-дисплея, новый iPhone получит 6,9-дюймовый Super Retina XDR. Яркость в SDR-режиме будет составлять 1200 нит, а частота обновления останется на уровне 120 Гц.

Внутри устройства будет установлен новый флагманский чипсет A18 Pro, который обещает улучшенные возможности для операций с искусственным интеллектом в сравнении с A17 Pro. Объем оперативной памяти также останется прежним — 8 ГБ, однако емкость батареи будет увеличена до 4676 мАч, а проводная зарядка получит мощность в 40 Вт.

Что касается камер, то тройная система останется, но ширик получит значительное обновление: разрешение увеличится с 12 до значительных 48 Мп. Основной модуль также будет на 48 Мп, а телеобъектив на 12 Мп способен обеспечить 5-кратное приближение. Также появится новая кнопка Capture Button для большего удобства съемки. Цена базовой версии iPhone 16 Pro Max стартует от $1199.