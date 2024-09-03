Core Ultra 9 285K оказался на 12% быстрее, чем прошлогодний Core i9-14900K

Недавно опубликованные результаты тестирования нового флагманского процессора Core Ultra 9 285K в бенчмарке Geekbench 6 демонстрируют его высокую производительность. Этот мощный представитель нового семейства Arrow Lake оснащен 24 ядрами, которые способны достигать частоты 5,7 ГГц под нагрузкой.

В сочетании с 48 ГБ оперативной памяти DDR5-7200, процессор продемонстрировал достаточно неплохие результаты: 3420 баллов и 23 376 баллов в однопоточных и многопоточных задачах соответственно. Хотя данные результаты и свидетельствуют о высокой производительности нового процессора, он превосходит своего конкурента Ryzen 9 9950X всего на 2% в одноядерном тесте. К слову, в многоядерном тесте новому чипу удается обойти Ryzen 9 9950X уже на 14%.

Кроме этого, Core Ultra 9 285K оказывается примерно на 12% быстрее своего предшественника — Core i9-14900K.

Стоит отметить, что для достижения таких результатов использовалась топовая материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 APEX, которая обеспечивает отличную стабильность и поддержку высоких частот, что позволяет процессору раскрыть весь свой потенциал.

Согласно представленной ранее информации, Intel планирует представить семейство процессоров Arrow Lake и чипсеты 800-й серии в начале следующего месяца, а старт продаж запланирован на 17 октября.