Компания NVIDIA обновила слоган для своих графических ускорителей и компьютеров с ними

Компания NVIDIA представила новый слоган для своих графических адаптеров и компьютеров на их базе. Теперь видеокарты GeForce RTX будут выходить под девизом «Powering Advanced AI», что должно подчеркнуть лидерство компании на рынке технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает ресурс Wccftech.

Среди продвинутых технологий, доступных владельцам видеокарт GeForce RTX, можно отметить такие инновации, как DLSS, DLSS Frame Generation и DLSS Ray Reconstruction и другие. Все это доступно владельцам графических ускорителей GeForce RTX. Наибольшую выгоду от новых технологий геймеры получают благодаря апскейлеру DLSS и функции генерации кадров Frame Generation. Они позволяют добиться высокой частоты кадров даже на менее мощных графических ускорителях, что делает игры более плавными и комфортными.

Новый слоган «Powering Advanced AI» также будет использоваться партнерами NVIDIA, которые выпускают не только видеокарты, но и ноутбуки и настольные компьютеры. Это позволит подчеркнуть преимущества технологий NVIDIA в продуктах различных производителей и привлечь внимание к их возможностям в сфере искусственного интеллекта.