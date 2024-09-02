Wccftech обнаружил упоминание о APU от AMD со встроенной графикой с видеопамятью GDDR7

Ресурс Wccftech обнаружил в базе данных NBD упоминание о новом APU от компании AMD, который будет оснащён встроенной графикой с видеопамятью GDDR7. Производителем данной высокоскоростной VRAM станет компания Micron.

Память GDDR7 обещает достаточно интересные характеристики: её пропускная способность будет почти в два раза выше, чем у GDDR6, достигая 1,5 ТБ/с. Скорость передачи данных составляет 32 Гбит/с, а производительность в играх на 30% превышает показатели все той же GDDR6. Кроме этого, новая память лучше подходит для задач, связанных с искусственным интеллектом, что открывает новые перспективы для разработчиков игр и приложений.

Интересно и то, что память GDDR7 также будет использоваться в графических чипах NVIDIA следующего поколения, включая 3D-ускорители линейки GeForce RTX 5000 на архитектуре Blackwell. Однако, как отмечает Wccftech, дебют GDDR7 в чипах Strix Halo не ожидается в ближайшее время.

Согласно предположениям аналитиков, новый APU от компании AMD с памятью GDDR7 может появиться в консоли PlayStation 6, что означает, что поклонникам игр придётся подождать ещё 3-4 года до выхода новых устройств с этой передовой технологией.