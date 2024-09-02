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Игроки разгромили Star Wars: Outlaws за графику 6-летней давности и однообразные миссии
Star Wars Outlaws не смогла оправдать надежды как критиков, так и фанатов

Недавний релиз игры Star Wars Outlaws вызвал смешанные отзывы как у критиков, так и у игроков. Несмотря на положительные оценки сценария, многие эксперты отметили, что геймплей оставляет желать лучшего, называя его скучным и быстро приедающимся.

Критики в целом отнеслись к проекту достаточно сдержанно, оставив более 70 положительных отзывов. Однако пользователи оказались гораздо менее благосклонными: в настоящее время рейтинг игры составляет лишь 4,8 балла из 10 на основании более полумиллиона обзоров. Это говорит о том, что большинство игроков не рекомендуют Star Wars Outlaws.

В отзывах пользователи критикуют игру за устаревшую графику, которая совсем не соответствует современным стандартам, а также за однообразные миссии и «глупый» ИИ NPC. Один из первых отзывов подчеркивает отсутствие связи с оригинальным духом вселенной, а также отмечает ужасные игровые механики и невыразительных персонажей.

Игра вышла всего несколько дней назад и доступна на ПК, а также на консолях PS5 и Xbox Series X /S. Ожидания от проекта были достаточно высоки, но, похоже, Star Wars Outlaws не смогла оправдать надежды как критиков, так и фанатов.

#star wars outlaws #metacritic #star wars: outlaws #отзывыигроков #отзывы пользователей #рейтинг игр
Источник: metacritic.com
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