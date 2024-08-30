В линейке игровых процессоров AMD появился бюджетный процессор с 3D V-Cache на борту

Авторы предыдущих утечек информации оказались правы — в линейке игровых процессоров AMD появился новый бюджетный чип Ryzen 5 7600X3D, который стал доступен раньше ожидаемого срока. Однако, как и следовало ожидать, есть и плохая новость.

Согласно информации от портала Tom's Hardware, новинка получила рекомендованную цену в 299 долларов. Но приобрести данный процессор как отдельный компонент не получится: он продается только в комплекте с материнской платой ASUS TUF B650 Plus WIFI и 32 ГБ оперативной памяти. Кроме того, несмотря на то, что этот эксклюзивный набор стоит всего 449 долларов, что не так уж и дорого, в настоящее время он предлагается только в американском магазине MicroCenter.

Тем не менее, Ryzen 5 7600X3D стал самым доступным игровым процессором на архитектуре Zen 4 с дополнительным кэшем. Чип обладает шестью ядрами с максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц, поддерживает оперативную память DDR5 и соединяется с компонентами через шину PCIe 5.0. TDP процессора составляет 65 Вт, что делает его привлекательным вариантом для геймеров, стремящихся к хорошей производительности при умеренном энергопотреблении.

Пока нет информации о старте продаж Ryzen 5 7600X3D в других регионах, так что остаётся надеяться на расширение доступности этой новинки в ближайшем будущем.