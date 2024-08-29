Процессоры Zen 5 имеют заметно более высокую задержку между CCD по сравнению с Zen 4

Разработчики AMD сообщили о предстоящих обновлениях, которые должны существенно повысить производительность процессоров Ryzen 9 9950X и других чиплетных конфигураций. Как выяснили эксперты Anandtech в процессе тестирования, заметное снижение производительности связано не только с ошибками в операционной системе Windows, но и с проблемами в коде BIOS.

В частности, специалисты отметили, что процессоры Zen 5 страдают от высокой задержки передачи данных между CCD (Core Complex Die) — блоками, содержащими ядра. В отличие от своих предшественников, у процессоров Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X, которые имеют по два CCD, по 8 ядер в каждом, задержка составляет 180 нс, тогда как у чипов Zen 4 она равна всего 76 нс. Это значительно влияет на эффективность многопоточных приложений, которым необходимо быстро обмениваться данными между блоками. С учетом того, что архитектура этих чипов не имеет различий, данная проблема, по всей видимости, является программной.

AMD уже приступила к разработке патчей, которые должны оптимизировать работу BIOS и улучшить взаимодействие между чиплетами. Ожидается, что обновления будут выпущены в ближайшее время и помогут пользователям Ryzen 9000 раскрыть весь потенциал своих процессоров.