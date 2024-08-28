В отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов

Российские телекоммуникационные компании начали активно внедрять технологии, позволяющие обходить замедление работы YouTube. Об этом сообщило издание «Коммерсант» ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации издания, на телекоммуникационном рынке РФ уже десятки интернет-провайдеров стараются своими силами увеличить скорость доступа к видеосервису. В частности, два оператора в Северо-Западном федеральном округе поделились информацией о том, что их пользователи уже получили возможность пользоваться сервисом без каких-либо «дополнительных инструментов». Один из операторов заявил, что трафик видеосервиса перенаправляется с серверов Google, которые находятся на территории РФ, на сервера компании в Европейской зоне.

Гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров отметил, что вероятность привлечения телекоммуникационных компаний к ответственности за их попытки «ускорить» YouTube в настоящее время «маловероятна», поскольку официально YouTube на территории РФ не был заблокирован, а Роскомнадзор не делал каких-либо официальных заявлений по этому поводу.

Мнение Петрова разделяют и другие эксперты. Президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко согласился с тем, что действия операторов на данный момент не должны вызывать опасений. Однако некоторые специалисты уже предупреждают, что подобные маневры могут рассматриваться как «манипуляции трафиком», а это, в свою очередь, уже является прямым нарушением Административного кодекса об организации работы ТСПУ.

В итоге, ситуация остается под пристальным вниманием как со стороны провайдеров, так и со стороны регулирующих органов. Ожидается, что дальнейшие действия операторов будут зависеть от реакции властей и потребительского спроса.