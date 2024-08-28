Разработкой суперкомпьютера Fugaku Next займутся научно-исследовательский институт RIKEN и Fujitsu

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) заявило о планах по созданию нового суперкомпьютера, который должен будет стать преемником легендарного Fugaku. Новый проект, который пока носит рабочее название Fugaku Next, будет ориентирован на эру Zettascale, и будет разрабатываться в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом RIKEN и компанией Fujitsu.

Первоначальное финансирование новой разработки составит 29,06 миллиона долларов, а правительство Японии планирует выделить дополнительно около 761 миллиона долларов в рамках государственной программы субсидирования. Начало разработки Fugaku Next стартует в следующем году, а полноценный запуск машины запланирован уже на 2030 год.

MEXT рассчитывает, что вычислительная мощность нового суперкомпьютера будет составлять около 50 экзафлопс, с возможностью масштабирования производительности до уровня, превышающего один зеттафлопс, т.е. более 1000 экзафлопс. Стоит отметить, что современные суперкомпьютеры Frontier и Aurora имеют вычислительные возможности, лишь немного превышающие один экзафлопс.