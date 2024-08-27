В App Store по всему миру наблюдается рост загрузок Telegram — первое место во Франции, третье в США

На фоне недавних событий, связанных с арестом Павла Дурова на территории Франции, мессенджер Telegram начал стремительно набирать популярность. В частности, во Франции приложение стало самым загружаемым среди владельцев iPhone в категории «Социальные сети». Telegram также сумел занять третье место в App Store в общем рейтинге самых популярных приложений в данном регионе.

Существенный прирост пользовательской базы наблюдается и в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время приложение занимало вторую позицию в категории «Социальные сети» в местном App Store, а затем опустилось на третью строчку. Тем не менее, мессенджер смог подняться до восьмой строки в общем рейтинге самых скачиваемых приложений. Для сравнения, до задержания Павла Дурова Telegram находился лишь на 18 месте в США.

Интересно, что в России новостной фон вокруг задержания не оказал заметного влияния на популярность приложения. Telegram продолжает оставаться важным инструментом для общения и обмена информацией среди пользователей.