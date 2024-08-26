Star: Wars Outlaws - однообразный геймплей, отсутствие оригинальности, но неплохая история и интересные персонажи

На просторах сети уже начали появляться первые отзывы экспертов о грядущей Star Wars: Outlaws — первой игре от Ubisoft во вселенной «Звездных войн». Большинство критиков к сожалению пришли к выводу, что новая игра не способна удивить чем-то новым и скорее представляет собой неплохую основу для будущей франшизы, нежели самодостаточный и интересный проект.

Основной проблемой эксперты называют однообразный и скучный геймплей, который достаточно быстро приедается. Это касается как боевых механик, так и стелса, с которым игроки будут сталкиваться на протяжении большей части игрового времени.

Несмотря на эти недостатки, сценарий игры получил положительные отзывы. Журналисты высоко оценили проработку персонажей и их истории, которые органично вписываются даже в некоторые второстепенные квесты, создавая увлекательную атмосферу.

Кроме этого, игра сталкивается с проблемами оптимизации, что негативно сказывается на впечатлении, особенно на консолях PlayStation 5. Тем не менее, есть надежда, что эти проблемы будут решены к моменту релиза.

В настоящее время рейтинг Star Wars: Outlaws составляет 77 баллов на Metacritic и 76 баллов на OpenCritic. В целом, игра может заинтересовать фанатов вселенной «Звездных войн», хотя для более широкой аудитории она может оказаться недостаточно привлекательной.