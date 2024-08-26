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Ретро-компьютер The Spectrum с 48 встроенными играми поступит в продажу в ноябре за $99
Retro Games выпустит ремейк легендарного классического 8-битного Sinclair ZX Spectrum 48K - ретро-компьютер The Spectrum

Компания Retro Games готовится порадовать поклонников ретро-гейминга запуском нового устройства — The Spectrum, которое является ремейком легендарного 8-битного Sinclair ZX Spectrum 48K, выпущенного в далеком в 1982 году. В то время этот культовый компьютер сумел завоевать огромную популярность, в том числе на территории СССР, и теперь возвращается в обновленном формате.

Новинка сохраняет оригинальный дизайн и габариты своего прародителя, что позволит любителям ностальгировать по временам, когда игры были простыми, но увлекательными. В памяти устройства уже предустановлено 48 классических игр, среди которых будут такие хиты, как Manic Miner, The Hobbit и Head Over Heels. Для тех, кто хочет расширить свою коллекцию, предусмотрен USB-порт для загрузки дополнительных игр.

The Spectrum поддерживает эмуляцию игр как с ZX Spectrum 48K, так и с ZX Spectrum 128, что открывает доступ к еще большему количеству классических тайтлов. Подключение к телевизору осуществляется через HDMI, а разрешение работы составляет 720p с частотой обновления 50 или 60 Гц. Игроки смогут наслаждаться играми в классическом режиме 4:3 с возможностью применения различных фильтров. Кроме того, предусмотрена функция сохранения игры в любой момент. Старт продаж The Spectrum запланирован на 22 ноября 2024 года, а цена новинки составит всего 99 долларов.

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Источник: tomshardware.com
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