Разработчики эмулятора shadPS4 выпустили новую версию программы, благодаря которой Bloodborne можно запустить на ПК с кадровой частотой 60 fps и выше, в зависимости от быстродействия комплектующих

Разработчики популярного эмулятора shadPS4 вновь радуют игроков новыми достижениями. Всего несколько недель назад эмулятор смог запустить культовый ролевой боевик Bloodborne, но с множеством графических артефактов и очень низкой частотой кадров, что делало игру практически неиграбельной. Но недавно команда разработчиков выпустила обновление, которое значительно улучшило производительность игры.

Теперь Bloodborne можно запускать на ПК с частотой кадров в 60 fps и более. Тем не менее, производительность все еще зависит от характеристик оборудования. Например, на системе с процессором Core i5-12600K и графическим адаптером RTX 4080 игроки могут наслаждаться более чем 120 fps при разрешении 1440p. В то же время, на конфигурации, например, с процессором Ryzen 2700 и достаточно устаревшей GTX 1080 частота кадров будет находиться в пределах 40–60 fps, что не так уж и плохо, учитывая возраст комплектующих.

Кроме этого, новая версия shadPS4 демонстрирует заметные улучшения в рендеринге графики, уменьшая количество визуальных артефактов. Тем не менее, работа эмулятора все еще далека от идеала. Он не в состоянии обрабатывать часть игровых шейдеров, что негативно сказывается на общем впечатлении от визуальной составляющей игры.

Тем не менее, энтузиасты уже смогли найти достаточно интересное решение данной проблемы, используя кастомные шейдеры через ReShade. Это позволяет улучшить графику и сделать игровой процесс более комфортным.