Игры на Unreal Engine 5 будут работать на PS5 Pro намного быстрее, чем на обычной PS5

На выставке Gamescom 2024 инсайдеры начали делиться интересными подробностями о производительности игровой консоли Sony следующего поколения — PlayStation 5 Pro. Разработчики, присутствовавшие на выставке, утверждают, что им уже известны точные спецификации новинки, что указывает на возможный скорый релиз устройства.

Согласно полученной информации, PlayStation 5 Pro будет оснащена более мощным процессором и ускоренной памятью, что позволит увеличить скорость растеризации до 45% по сравнению с текущей PS5. Это улучшение обещает повысить общую производительность игр.

Кроме этого, скорость работы новой консоли будет значительно повышена в задачах трассировки лучей — производительность в таких сценариях должна увеличится в среднем до двух-трех раза, а в пиковых нагрузках может достичь и четырех раз. Интересно, что PlayStation 5 Pro также будет поддерживать работу с искусственным интеллектом на аппаратном уровне, обеспечивая производительность в таких задачах на уровне 300 TOPS. Это особенно необходимо для реализации алгоритма масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

По мнению инсайдеров, эти улучшения существенно повлияют на качество графики и производительность в играх, особенно тех, которые разрабатываются на движке Unreal Engine 5. Согласно последней информации, анонс обновленной версии приставки может состояться уже в сентябре, а в продажу устройство должно будет поступить в ноябре текущего года.