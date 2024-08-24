RTX A400 не очень хорошо подходит для «тяжелых» ААА проектов, но вполне позволяет играть в нетребовательные онлайн-игры

На канале RandomGaminginHD было опубликовано видео тестирования профессиональной видеокарты RTX A400, выпущенной в апреле текущего года. Эта карта предназначена для бюджетных рабочих станций и оснащена графическим процессором GA107 с 768 ядрами CUDA, а также 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и шиной 64 бит.

Для тестирования была собрана система на базе процессора Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти, а все игры тестировались в разрешении 1080p. Результаты оказались довольно интересными:

- Apex Legends (Low-пресет) — 92 fps

- Baldur's Gate 3 (Low-пресет и DLSS Quality) — 43 fps

- Counter-Strike 2 (Medium-пресет) — 128 fps

- Elden Ring (Low-пресет) — 39 fps - Forza Horizon 5 (Low-пресет) — 57 fps

- Grand Theft Auto V (High-пресет) — 68 fps

- Once Human (Very Low-пресет) — 54 fps

- Starfield (Low-пресет и DLSS Ultra Performance) — 32 fps

- Cyberpunk 2077 (Low-пресет и DLSS Balanced) — 46 fps

- Cyberpunk 2077 (Low-пресет с RT Ultra и DLSS Ultra Performance) — 29 fps

- Red Dead Redemption 2 (Low-пресет и DLSS Balanced) — 43 fps

- Fortnite (Low-пресет) — 110 fps

В заключение, автор канала отметил, что видеокарта RTX A400 показывает достаточно слабые результаты в «тяжелых» ААА-проектах, таких как Cyberpunk 2077 и Elden Ring. Однако карта отлично подходит для менее требовательных онлайн-игр, предоставляя пользователям возможность наслаждаться игровым процессом без особых проблем.