На канале RandomGaminginHD было опубликовано видео тестирования профессиональной видеокарты RTX A400, выпущенной в апреле текущего года. Эта карта предназначена для бюджетных рабочих станций и оснащена графическим процессором GA107 с 768 ядрами CUDA, а также 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и шиной 64 бит.
Для тестирования была собрана система на базе процессора Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти, а все игры тестировались в разрешении 1080p. Результаты оказались довольно интересными:
- Apex Legends (Low-пресет) — 92 fps
- Baldur's Gate 3 (Low-пресет и DLSS Quality) — 43 fps
- Counter-Strike 2 (Medium-пресет) — 128 fps
- Elden Ring (Low-пресет) — 39 fps - Forza Horizon 5 (Low-пресет) — 57 fps
- Grand Theft Auto V (High-пресет) — 68 fps
- Once Human (Very Low-пресет) — 54 fps
- Starfield (Low-пресет и DLSS Ultra Performance) — 32 fps
- Cyberpunk 2077 (Low-пресет и DLSS Balanced) — 46 fps
- Cyberpunk 2077 (Low-пресет с RT Ultra и DLSS Ultra Performance) — 29 fps
- Red Dead Redemption 2 (Low-пресет и DLSS Balanced) — 43 fps
- Fortnite (Low-пресет) — 110 fps
В заключение, автор канала отметил, что видеокарта RTX A400 показывает достаточно слабые результаты в «тяжелых» ААА-проектах, таких как Cyberpunk 2077 и Elden Ring. Однако карта отлично подходит для менее требовательных онлайн-игр, предоставляя пользователям возможность наслаждаться игровым процессом без особых проблем.