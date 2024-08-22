Механизмы извлечения видеокарты теперь заменяются кнопками фиксации или вообще не имеют кнопок

На выставке Gamescom 2024 производители материнских плат представили инновационные решения, которые значительно упрощают процесс извлечения графических ускорителей из традиционных разъемов PCIe с защелкой. Многие пользователи сталкиваются с трудностями при замене видеокарт, и новые технологии призваны решить эту проблему.

Одним из ярких примеров является плата от ASUS, которая была представлена на выставке и оснащена функцией PCIe Q-Release Slim GPU. Эта технология позволяет извлекать видеокарту из слота PCIe без необходимости взаимодействия с защелкой. Специальный механизм фиксации автоматически активирует защелку, когда пользователь вытаскивает 3D-ускоритель за его левую часть. Блогер der8auer продемонстрировал принцип действия этой системы в своем свежем видео, отметив ее удобство и простоту использования.

Компания MSI также не осталась в стороне и представила свой собственный механизм извлечения видеокарты. На материнской плате расположена отдельная кнопка, при нажатии на которую открывается защелка слота PCIe, что делает процесс замены GPU еще более удобным и быстрым. Эти новшества от ведущих производителей материнских плат обещают значительно упростить жизнь пользователям, позволяя легко обновлять свои системы без лишних усилий.