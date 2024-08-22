На выставке Gamescom 2024 производители материнских плат представили инновационные решения, которые значительно упрощают процесс извлечения графических ускорителей из традиционных разъемов PCIe с защелкой. Многие пользователи сталкиваются с трудностями при замене видеокарт, и новые технологии призваны решить эту проблему.
Одним из ярких примеров является плата от ASUS, которая была представлена на выставке и оснащена функцией PCIe Q-Release Slim GPU. Эта технология позволяет извлекать видеокарту из слота PCIe без необходимости взаимодействия с защелкой. Специальный механизм фиксации автоматически активирует защелку, когда пользователь вытаскивает 3D-ускоритель за его левую часть. Блогер der8auer продемонстрировал принцип действия этой системы в своем свежем видео, отметив ее удобство и простоту использования.
Компания MSI также не осталась в стороне и представила свой собственный механизм извлечения видеокарты. На материнской плате расположена отдельная кнопка, при нажатии на которую открывается защелка слота PCIe, что делает процесс замены GPU еще более удобным и быстрым. Эти новшества от ведущих производителей материнских плат обещают значительно упростить жизнь пользователям, позволяя легко обновлять свои системы без лишних усилий.