Релиз чипов Ryzen 9000X3D с дополнительным кэшем задержится до CES 2025 из-за неудачного запуска основной линейки Ryzen 9000

Компания AMD, по всей видимости, изменила свои планы по запуску новых процессоров Ryzen 9000X3D с 3D V-Cache, которые ожидались всего через несколько месяцев после выхода линейки Ryzen 9000. Инсайдер @9550pro опубликовал сообщение в X о том, что запуск новых чипов теперь запланирован на CES 2025.

Хотя официальных заявлений от AMD о сроках запуска Ryzen 9000X3D не поступало, ранее инсайдеры заявляли, что презентация этих процессоров должна была состояться уже в октябре текущего года.

Причиной задержки, по всей видимости, стал неудачный старт продаж Ryzen 9000, которые оказались лишь на несколько процентов быстрее своих предшественников. Продажи новых процессоров также не оправдали ожиданий, и в связи с этим AMD решила сосредоточиться на улучшении производительности линейки Zen 5 с помощью патчей и оптимизаций. Чтобы избежать повторения ситуации с Ryzen 9000, компания приняла решение выделить дополнительное время для доработки и повышения производительности новых чипов.