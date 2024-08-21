Western Digital выпустила версию своего твердотельного накопителя WD_Black SN850P NVMe объемом 8 ТБ, официально лицензированного для консоли PlayStation 5

Компания Western Digital анонсировала новый твердотельный накопитель объемом 8 ТБ, специально разработанный для консоли PlayStation 5. Этот флагманский аксессуар с логотипом PlayStation на корпусе обещает значительно расширить возможности хранения игр для поклонников платформы.

Стоимость новинки составляет $999 - это примерно столько же, сколько стоят две консоли PlayStation 5 Slim с приводом Blu-Ray, учитывая что рекомендованная цена приставки составляет $499. Каждый пользователь вправе сам решить, оправданы ли такие затраты. Однако стоит отметить, что на SN850P NVMe SSD можно установить до восьми раз больше игр, чем на стандартный 1 ТБ накопитель, который идет в комплекте с консолью.

Накопитель оснащен радиатором для более эффективного охлаждения, а его установка в PS5 не должна вызвать никаких проблем - подробная видео-инструкция доступна на официальном сайте Sony. Для тех же, кто не готов потратить не малые $999 на данный накопитель, Western Digital предлагает более доступные версии SN850P объемом 2 и 4 ТБ по ценам $189 и $349 соответственно. Эти варианты также обеспечат значительное увеличение пространства для хранения игр, не требуя при этом столь высоких инвестиций.



