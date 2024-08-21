Samsung официально представила в июле свое первое умное кольцо Galaxy Ring. Оказалось, без проблем не обошлось.

В июле 2024 года компания Samsung официально представила свое первое умное кольцо — Galaxy Ring. На презентации представители южнокорейского бренда уверяли, что устройство обладает впечатляющим временем автономной работы — до семи дней. Первые обзоры, появившиеся в сети, подтверждали это заявление, однако вскоре ситуация изменилась.

По информации тематического ресурса SamMobile, максимальное время автономной работы Galaxy Ring стало значительно сокращаться. Сначала эксперты портала заметили, что автономность устройства снизилась до шести дней, а затем и всего до трех — даже при условии полной зарядки аккумулятора умного кольца.

Пользователь Паркер Бертон также поделился своими наблюдениями в социальной сети Х, отметив, что изначально его устройство работало на протяжении восьми дней, но теперь уровень заряда снижается до 53% всего за 15 часов работы. Это вызывает вопросы о стабильности работы устройства и его программного обеспечения.

На данный момент Samsung не прокомментировала возникшую проблему. Ожидается, что компания может выпустить обновление для улучшения оптимизации, но пока пользователи остаются в неведении относительно решения проблемы.