Согласно опросу, проведенному SellCell, покупатели не готовы к переходу на iPhone 16

Согласно недавнему опросу, проведенному сервисом SellCell, основная причина, по которой пользователи Apple не планируют обновляться до новой линейки iPhone 16, заключается в слишком высокой стоимости новых устройств.

Из 766 опрошенных 34,2% заявили, что не смогут позволить себе покупку нового смартфона. Почти столько же, а именно 34,1%, намерены остаться на своих текущих моделях, в то время как 5,5% просто не видят значительных отличий между поколениями устройств. Также 3,3% респондентов планируют дождаться выхода нового iPhone 17, а лишь 0,1% предпочли бы перейти на устройства других производителей.

Согласно последней информации, стоимость новых моделей iPhone может значительно возрасти. К примеру, базовая модель iPhone 16 Pro может быть оценена в 1099 долларов за счет использования улучшенной камеры и увеличенного объема памяти. В итоге, высокая цена новых моделей iPhone становится серьезным препятствием для многих пользователей, что может отразиться на продажах Apple в ближайшие месяцы.