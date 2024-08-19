Вместе с трейлером в сети появились превью ремейка Silent Hill 2

Недавно польская студия Bloober Team представила долгожданный сюжетный трейлер ремейка культового хоррора Silent Hill 2. В новом видео зрители могут увидеть как ключевые сюжетные сцены, так и захватывающий игровой процесс.

Трейлер знакомит игроков с основными персонажами, среди которых представлен главный герой Джеймс Сандерленд, а также Джесика Ороско и Эдди Домбровски. Каждый из них играет важную роль в мрачной и загадочной истории, которая вновь оживет на экранах.

Кроме этого, в на просторах сети уже начали появляться первые превью игры. Например, портал Video Games Chronicles выпустил 27-минутный геймплейный ролик, в котором можно оценить качество графики, эффектов и анимации персонажей. В видео также демонстрируются моменты исследования локаций, а также решение головоломок и захватывающие битвы с врагами, что обещает погрузить игроков в атмосферу ужаса и напряжения.

Silent Hill 2 Remake планируется к релизу уже 8-го октября 2024-го года. Игра появится как на ПК, так и консолях PlayStation 5 и выйдет спустя целых 23 года после выхода оригинальной версии на PlayStation 2 в 2001 году.