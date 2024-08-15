RTX 2000E «Ada» получила компактный форм-фактор и небольшую систему охлаждения с турбиной

NVIDIA без лишнего шума анонсировала новую рабочую видеокарту RTX 2000E, созданную на базе графического процессора Ada. Эта модель выделяется компактным форм-фактором и эффективной системой охлаждения с турбиной.

реклама

RTX 2000E оснащена 22 SM-блоками, 22 блоками RT, 2816 ядрами CUDA и 88 тензорными ядрами. Объем памяти составляет 16 ГБ GDDR6, причем используются чипы с ECC, что обеспечивает высокую точность вычислений. Шина памяти имеет ширину 128 бит, а пропускная способность достигает 224 ГБ/с.

Одной из ключевых особенностей RTX 2000E является ее низкое энергопотребление: максимальное TGP составляет всего 50 Вт. Это позволяет избежать необходимости в массивной системе охлаждения. Дополнительное питание не требуется, что упрощает установку видеокарты.

Несмотря на скромное энергопотребление, RTX 2000E демонстрирует достойный уровень производительности — до 8,9 терафлопс в вычислениях одинарной точности. К слову, у десктопной версия RTX 4060 этот показатель составляет чуть более 15 терафлопс.

RTX 2000E будет предлагаться по рекомендованной цене в 849 долларов, а NVIDIA уже начала поставки новинки на некоторые рынки.