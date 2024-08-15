AMD представит мобильные чипы Strix Point PRO, серверные процессоры EPYC Turin и ускорители вычислений Instinct MI325X

По информации надежного инсайдера Hoang Anh Phu, компания AMD готовит масштабное мероприятие, которое состоится 10 октября 2024-го года.

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В рамках этого события компания представит публике PRO-версию новых мобильных чипов Ryzen AI 300 (Strix Point), серверные процессоры EPYC Turin, а также ускорители вычислений Instinct MI325X. Кроме того, ожидается анонс новых специализированных ИИ-чипов от подразделения AMD Xilinx.

Это мероприятие, как ожидается, станет одним из последних крупных анонсов AMD в текущем году, после чего следующая презентация запланирована уже на CES 2025. На этом мероприятии компания планирует представить новые мобильные чипы из линеек Strix Halo и Kraken (Krackan). Чипы Strix Halo обещают стать основой для самых мощных AI-ноутбуков, в то время как решения Kraken будут ориентированы на бюджетные лэптопы и портативные консоли.