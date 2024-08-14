ПК-версия Red Dead Redemption получит различные улучшения, вроде высокого разрешения и увеличенной частоты кадров

Вчера вечером, геймеры обнаружили на странице вестерна Red Dead Redemption в магазине PlayStation Store информацию о ПК-версии игры. Надпись провисела несколько часов, прежде чем была удалена. Однако, это не могло быть ошибкой, так как упоминание ПК-версии было найдено не только в англоязычной версии магазина, но и в русскоязычной.

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На странице также были указаны некоторые отличия ПК-версии от консольной. Все обновления, выпущенные в 2023 году, будут сохранены. Кроме того, игра получит поддержку высокого разрешения, без ограничений частоты кадров, а также возможность играть одновременно на нескольких экранах.

Это не первая информация о ПК-версии RDR, которая появилась в сети. В мае датамайнер и инсайдер Tez2 представил скриншот с описанием игры, который он нашел в файлах лаунчера Rockstar Games. На скриншоте была фраза "Теперь на ПК". Вскоре после этой публикации, сотрудники Rockstar оперативно удалили эту информацию из лаунчера.

Редактор портала Kotaku также сообщал о получении информации от инсайдеров о выходе RDR на ПК. Полученная им информация указывает на то, что ПК-версия станет полноценным ремастером, а также получит поддержку 4К-разрешения и увеличенную частоту кадров.

Несмотря на попытки Rockstar скрыть информацию, факты о существовании ремастера продолжают появляться в сети. На данный момент очевидно, что проект существует, но пока неизвестно, когда именно он будет официально анонсирован. Учитывая регулярные утечки и их содержание, можно предположить, что ремастер Red Dead Redemption сейчас находится на последнем этапе производства.