ФАС считает, что это повысит доступность электроники и окажет положительное влияние на рынок.

ФАС России обратилась к крупным ритейлерам с рекомендацией о добровольной корректировке цены как на бытовую технику, так и на электронику. Регулятор предлагает ограничить наценки на наиболее востребованные среди покупателей в РФ товары, что, по мнению специалистов, поможет стабилизировать ситуацию на отечественном рынке.

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Эксперты ФАС считают, что данная инициатива может повысить доступность социально значимых товаров для населения и поможет избежать необоснованного роста цен. В условиях ужесточения санкций и слухов о возможном повышении цен на электронику в РФ уже этой осенью, данное предложение становится особенно актуальным.

Стоит отметить, что в прошлом году крупнейшие торговые сети уже применяли аналогичную стратегию по ограничению цен, и она успела показать свою эффективность. Благодаря ей удалось предотвратить рост стоимости ряда востребованных товаров, что подтверждает правильность выбранного курса. ФАС надеется, что ритейлеры откликнутся на призыв и примут меры для стабилизации цен.