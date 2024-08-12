Эмулятор ShadPS4 теперь может полноценно запускать культовую Bloodborne

Эмулятор консоли PlayStation 4 под названием ShadPS4 продолжает развиваться, предоставляя ПК-пользователям новые возможности. Теперь, благодаря последним доработкам, геймеры могут наконец-то погрузиться в легендарный мир Bloodborne, которая долгое время оставалась эксклюзивом для консоли PS4.

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Если ранее ShadPS4 позволял оценить лишь стартовое меню хардкорного action/RPG от FromSoftware, то теперь пользователи могут погрузиться в сам игровой процесс. Стоит отметить, что о полноценном наслаждении игрой пока говорить рано — для этого разработчикам потребуется еще несколько месяцев работы. Тем не менее, прогресс очевиден, и многие надеются, что в скором времени Bloodborne можно будет пройти на ПК без проблем.

Кроме того, обновленная версия эмулятора также позволяет запускать Dark Souls Remastered. К сожалению, на данном этапе игра вылетает сразу после того, как герой начинает движение. Это связано с тем, что Dark Souls Remastered разработана на том же движке, что и Bloodborne, что подчеркивает сложность адаптации игр для эмуляции.

Несмотря на существующие проблемы, успехи ShadPS4 внушают оптимизм у поклонников игр FromSoftware. Учитывая темпы развития эмулятора, можно ожидать дальнейших улучшений и новых возможностей для ПК-геймеров.