iGPU Radeon 890M продемонстрировала впечатляющие показатели производительности при гораздо меньшем потреблении энергии

Неплохих показателей во время тестирования добилась мобильная графика Radeon 890M, которую сравнили с настольной NVIDIA GeForce GTX 1650. Исследование провело издание TechEpiphany, и результаты оказались весьма неожиданными.

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В ходе тестов мобильный графический процессор на архитектуре RDNA 3.5 показал производительность, сопоставимую с дискретным ускорителем GTX 1650 в большинстве современных игр. В большинстве случаев Radeon 890M выдает такую же или даже большую частоту кадров (FPS), чем его стационарный соперник. Лишь в некоторых более старых играх встроенная графика демонстрировала показатели на 5–10 FPS ниже, чем GTX 1650.

Стоит отметить, что производительность iGPU может быть улучшена с выходом новых драйверов, что открывает дополнительные перспективы для мобильного гейминга. Даже в текущем состоянии Radeon 890M показывает выдающиеся результаты и является отличным выбором для геймеров, предпочитающих компактные энергоэффективные устройства.

Новинка от AMD уже не раз подтвердила свою конкурентоспособность на рынке, предлагая пользователям высокую производительность при меньшем уровне энергопотребления и может стать привлекательным вариантом как для геймеров, так и для тех, кто ценит эффективность своих устройств.