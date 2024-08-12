Новый процессорный патч, призванный устранить проблемы нестабильного поведения процессоров, снижает производительность

Патч для процессоров Intel процессоров 13-го и 14-го поколений Raptor Lake, направленный на устранение проблем стабильности, вызвал снижение производительности. После установки обновления на компьютерах под управлением операционных систем Windows и Linux наблюдается уменьшение скорости работы.

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Специалисты из Phoronix провели обширные тесты, установив новый микрокод и протестировав процессоры в различных бенчмарках на базе Linux. В среднем, влияние патча на производительность оказалось незначительным — всего около 1-1,5%. Однако в некоторых задачах результаты были гораздо более тревожными. Например, тест WireGuard продемонстрировал падение производительности на 12%, а в сценариях с использованием Python скорость работы упала на 6-10%.

Авторы исследования отметили, что по результатам почти 100 проведенных тестов вычислительная мощность процессоров до и после обновления оставалась практически на одном уровне. Возможно, более заметное влияние на производительность можно будет зафиксировать в играх, но такие данные в настоящий момент отсутствуют. Пользователи, которые планируют установить данное обновление, должны учитывать эти нюансы и тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем устанавливать новый патч.