Авторы фанатского ремейка Fallout на базе Fallout 4 выпустили демоверсию - для изучения пока доступна только одна локация

В течение последних лет пятнадцати фанатские ремейки стали неотъемлемой частью игрового мира. Если крупные компании порой могут забыть о своих знаменитых сериях игр, то геймеры этого делать не намерены. Одним из подобных проектов является Fallout: Vault 13 — ремейк оригинальной Fallout базе Fallout 4, который возвращает нас к истокам серии.

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Разработкой ремейка занимается группа преданных фанатов Fallout, которые приложили массу усилий для воссоздания атмосферы и геймплея оригинала с использованием более совершенных технологий. Несмотря на отсутствие официальной поддержки от Bethesda, этот проект смог получить поддержку от GOG.

Демоверсия Fallout: Vault 13 представляет только небольшую часть того, что планируется в финальной версии мода. В ней игроки смогут ознакомиться с базовыми элементами игры, адаптированными под движок Fallout 4. Среди знакомых локаций — знаменитое Убежище 13.

Fallout: Vault 13 — это не единственный подобный проект, который находится в разработке. В настоящее время также ведется работа над Project Arroyo, в котором планируется воссоздание второй части серии игр на новом движке. Команды активно сотрудничают между собой, обмениваясь ресурсами и элементами, что способствует ускорению разработки.

На данный момент дата выхода полноценной версии мода Fallout: Vault 13 остается неизвестной, но интерес к проекту уже вызывает большой ажиотаж среди поклонников серии.