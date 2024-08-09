Процесс обновления Windows может быть скомпрометирован для понижения версии критических компонентов ОС, включая динамические библиотеки и ядро ​​NT

Издание MyDrivers сообщило об очередной уязвимости, обнаруженной исследователем безопасности Алоном Леваевым из компании SafeBreach Labs.

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Согласно информации, данная уязвимость может позволить злоумышленникам понизить версии драйверов, системных программ, библиотек, а также механизма безопасности виртуализации VBS и других ключевых компонентов операционных систем Windows 10 и Windows 11. Это создает серьезные риски для безопасности пользователей.

Хотя сама по себе новая уязвимость и не предоставляет злоумышленникам удаленного доступа к ПК, она открывает возможности для эксплуатации ранее выявленных «дыр» в старых версиях программного обеспечения, которые были со временем устранены с выходом актуальных обновлений. Это означает, что хакеры имеют возможность откатить обновления определенных компонентов и использовать известные уязвимости для последующих манипуляций с операционной системой.

На данный момент комментариев от компании Microsoft по поводу данной уязвимости не поступало. Пользователям рекомендуется быть внимательными и следить за обновлениями безопасности, чтобы минимизировать возможные риски.