Это будут 8-ядерные 8-поточные процессоры, который придут на смену Intel Core i3-14100

Портал Videocardz, ссылаясь на информацию от инсайдера под ником OneRaichu, сообщает интересные новости о новой десктопной линейке процессоров Core Ultra от Intel. По информации источника, самым слабым чипом в этой серии станет не Core Ultra 5 240, как ожидалось ранее, а Core Ultra 3 205.

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Core Ultra 3 205 будет представлять собой процессор с 8-ю ядрами и 8-ю потоками, который заменит собой Intel Core i3-14100. Инсайдер OneRaichu предполагает, что производительность нового чипа окажется значительно выше, чем у его предшественника. Кроме того, планируется выпуск и более производительного процессора — Core Ultra 3 215.

На данный момент конфигурация новых чипов остается под вопросом. Videocardz предполагает, что процессоры могут иметь либо 8 производительных ядер, либо 8 энергоэффективных. Не исключены также варианты с конфигурацией из 2 P-Cores и 6 E-Cores или 4 P-Cores и 4 E-Cores. Вполне вероятно, что ядра данных процессоров будут использовать архитектуры Lion Cove и Skymont, как и модели более высокого уровня.

Таким образом, на сегодняшний день линейка Arrow Lake-S включает уже 20 различных процессоров.