Компания сообщила о скором выходе обновления микрокода для процессоров Intel 13-го и 14-го поколения серии Core, известного как Raptor Lake

ASUS недавно провела в Китае очередное мероприятие, посвященное последним достижениям в области компьютерных компонентов, включая видеокарты следующего поколения. На этом мероприятии известный китайский техноблогер Little Pigeon присутствовал вместе с представителями Intel и ASUS.

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Одной из главных тем мероприятия стали проблемы с нестабильностью процессоров Raptor Lake, которые приводили к вылетам в играх. Чипмейкер представил патчи для этих процессоров, которые представляют собой обновленные микрокоды. Эти обновления должны решить проблему вылетов игр. Компания утверждает, что эти патчи не окажут влияния на основные технические характеристики этих процессоров - разгон моделей K-серии и производительность других чипов останутся на прежнем уровне. Новые микрокоды станут доступны всем производителям материнских плат с середины августа 2024 года.

Кроме того, на мероприятии была озвучена информация о грядущем релизе игровых видеокарт семейства Battlemage. Ожидается, что новые ускорители поступят в продажу к концу текущего года и станут заметно производительнее текущих графических решений.

ASUS и Intel продолжают активно работать над улучшением стабильности и повышением производительности своих продуктов, что несомненно порадует геймеров и энтузиастов компьютерного железа.