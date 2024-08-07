У Microsoft произошёл новый сбой в работе облачного сервиса Azure

Компания Microsoft сообщила о завершении работ по устранению сбоя в облачном сервисе Azure, который затронул большое количество клиентов в Северной и Латинской Америке. Проблемы возникли в результате изменения конфигурации, что привело к сбоям в работе сервисов, использующих Azure Front Door (AFD).

реклама

В Редмонде пояснили, что для восстановления нормальной работы большинства служб компании пришлось откатить внесенные изменения. Однако пользователи продолжали сообщать о проблемах доступа к Azure DevOps, что указывает на то, что не все аспекты системы были полностью восстановлены.

На портале Downdetector появились тысячи отчетов о проблемах с подключением к серверам и входом в систему. Ранее Microsoft уже сообщала о масштабном сбое в работе Azure, который также затронул многие службы Microsoft 365 и Azure. Этот инцидент был вызван неожиданной активностью пользователей и следовал за девятичасовым сбоем на прошлой неделе, который был вызван распределенной атакой DDoS на Azure Front Door и CDN.

Microsoft активно работает над решением оставшихся проблем и призывает пользователей сообщать о любых неполадках для ускорения процесса восстановления. Компания продолжает мониторить ситуацию и обещает держать клиентов в курсе дальнейших обновлений.