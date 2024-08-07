Куратор николаевского подполья Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боеприпасами в пригороде Сум и нанесли удар по расположению подразделения украинской армии с большим количеством военнослужащих.

В то время как ряд украинских, а также некоторых российских ресурсов пытаются навести панику среди населения в связи с текущей ситуацией в Курской области, Вооруженные силы России нанесли серию ракетных ударов по тылам группировки ВСУ, задействованной в операции.

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Согласно информации, поступившей из украинских источников, с утра в Сумской области зафиксированы несколько ракетных ударов, однако подробности остаются не известными. Украинские ресурсы признают, что ВС России начали атаковать резервы и логистику Вооруженных сил Украины.

В то же время, по данным украинского подполья, ракетные удары были нанесены непосредственно по городу Сумы и его пригородам. Куратор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщил о том, что российские войска уничтожили склад боеприпасов в пригороде Сум и атаковали расположение одного из подразделений украинской армии, где находилось значительное количество военнослужащих. Информации о потерях на данный момент нет.

«Ночью и утром были проведены мощные ракетные удары по Сумской области и городу Сумы. Был полностью уничтожен склад боеприпасов в пригороде, а также атакован личный состав крупного подразделения — более четырех сотен военнослужащих. Информация о выживших пока отсутствует», — заявил Лебедев.

В тоже время появилась информация о том, что президент России Владимир Путин собирает совещание Совета безопасности страны. Тема встречи пока не раскрыта, однако ожидается, что она будет касаться текущей ситуации в Курской области.