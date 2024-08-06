Предполагается, что новая транспортная система, которую CASIC начала создавать в Шаньси с апреля 2022 года, в будущем соединит китайские мегаполисы.

В Китае успешно завершились демонстрационные испытания транспортной системы нового поколения, использующей магнитную подушку. Испытания проводились в китайской провинции Шаньси на севере страны, в городе Датун. Это достижение в области высокоскоростного транспорта приближает создание поезда, способного перевозить пассажиров со скоростью до 1000 км/ч.

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Испытания проводились с использованием транспортной системы с технологией сверхпроводящих магнитов внутри трубопровода протяженностью 2 километра в условиях низкого вакуума. По результатам испытаний ученые смогли подтвердить, что поезд сохраняет стабильность подвески, уверенно движется в заданном направлении, а также способен эффективно разгоняться и тормозить.

Будущее этой транспортной системы обещает изменить представление о междугородних поездках. Например, маршрут из Пекина в Шанхай, расстояние между которыми составляет около 1300 км, можно будет преодолеть всего за 1.5 часа. Для сравнения, самый быстрый на сегодняшний день поезд в Китае развивает скорость до 329 км/ч и требует на преодоление этот же участка пути около 4 часов. Эта технология открывает новые возможности для транспортировки людей и грузов на большие расстояния, соединяя крупные города и значительно сокращая время в пути.