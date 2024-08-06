Helldivers 2 получила крупное обновление 01.001.002 под названием «Эскалация свободы» с большим количеством нового контента

Arrowhead Game Studios выпустила для популярного онлайн-боевика Helldivers 2 масштабное дополнение. Игроки теперь могут исследовать уникальную болотистую планету, покрытую туманом и подверженную кислотным бурям. На этой опасной территории обитает могучий Пронзатель — знакомый враг из первой части игры, а также новые угрозы, такие как споровые гиганты и топовый командир терминидов.

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Для тех, кто ищет настоящие испытания, разработчики добавили максимальный уровень сложности «Мега-ад». Этот режим предназначен для опытных геймеров, которым предыдущие уровни сложности кажутся слишком простыми. Игроки смогут сразиться с мощным ракетным танком автоматонов и взять на себя новые задания, которые добавлены в игру вместе с новыми аванпостами врагов.

Кроме того, в обновлении были внесены изменения в баланс игры: «Взрывной арбалет» теперь стал одноручным, а время перезарядки орбитального залпа уменьшено до трех минут вместо четырех. Также разработчики исправили множество багов, что сделало игру более стабильной и уменьшило количество вылетов. Интерфейс приказов также был обновлен для более удобного использования.