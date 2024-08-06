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VK Видео попало в топ чартов App Store и Google Play из-за замедления YouTube
Российские приложения VK Видео и RUTUBE возглавили рейтинг бесплатных приложений в App Store и Google Play

На фоне нестабильной работы YouTube российские видеосервисы, такие как «VK Видео» и RUTUBE, становятся всё более актуальными для пользователей, ищущих надежные и качественные альтернативы для просмотра видео.

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Приложение российского видеосервиса «VK Видео» заняло топовые позиции в категории «Развлечения» как в App Store для устройств iOS/iPadOS, так и в Google Play для устройств на Android на территории России. Это произошло на фоне критических проблем, с которыми столкнулся западный YouTube.

В июле пользователи некоторых регионов России начали замечать резкое замедление работы YouTube, а к концу месяца скорость загрузки видео упала до такой степени, что полноценный просмотр стал практически невозможен. Ситуация продолжает ухудшаться, и многие пользователи ищут альтернативы, чтобы избежать разочарования от использования проблемного сервиса.

Несмотря на существующие способы обхода ограничений, не все пользователи готовы разбираться с техническими нюансами. В результате, всё больше людей обращают внимание на другие платформы. В этом контексте также наблюдается рост популярности российского видеосервиса RUTUBE, который занял второе место в категории «Развлечения» в App Store.

#app store #google play #rutube #vk видео #замедление youtube #замедление ютуб
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