«Бессрочная» забастовка сотрудников Samsung Electronics продолжится, но по нерегулярному графику

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSELU) объявил о прекращении бессрочной забастовки, чтобы перейти к реализации новой стратегии. Это решение было принято после трехдневного раунда переговоров с руководством компании, которые не смогли привести к соглашению.

Работники компании требовали повышения заработной платы на 5,6%, в то время как руководство предложило повышение на 5,1% и дополнительные привилегии на внутренней торговой платформе Samsung. Однако, длительная забастовка начала негативно влиять на финансовое состояние участников, поэтому профсоюз решил изменить свою стратегию. По оценкам, потери от забастовки составили от 4 до 5 миллионов вон (примерно 3000–3700 долларов) на человека, в зависимости от занимаемой должности.

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Вместо продолжения бессрочной забастовки профсоюз решил сосредоточиться на проведении неожиданных кратковременных акций протеста, которые не будут так сильно сказываться на финансовом положении работников. Профсоюз надеется, что новая стратегия позволит добиться поставленных целей, не нанося при этом ощутимого ущерба участникам.