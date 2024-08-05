Intel терпит огромные убытки последние несколько недель - глава компании решил прибегнуть к помощи молитв

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Эксперты заявили о том, что компания Intel столкнулась с серьезным экзистенциальным кризисом: акции технологического гиганта обрушились на 30% за один день. Это резкое падение произошло после публикации финансового отчета, в котором руководство компании продемонстрировало неутешительные показатели. Капитализация Intel сократилась более чем на 23 миллиарда долларов, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов и аналитиков.

Генеральный директор Intel, Пэт Гелсинджер, отреагировал на эту ситуацию, опубликовав в своем официальном аккаунте X (бывший Twitter) выдержку из Библии: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла». Это заявление вызвало множество вопросов о том, как Гелсинджер воспринимает текущие вызовы, стоящие перед компанией.

Согласно последним данным, дела Intel идут не лучшим образом: компания недавно объявила о планах уволить несколько тысяч сотрудников в попытке сократить расходы и поддержать бизнес. Финансовые специалисты считают, что эти меры могут помочь компании справиться с текущими трудностями, но будущее Intel остается неопределенным.