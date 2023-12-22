Неплохой игровой корпус ENERMAX с предустановленными вентиляторами, стоимостью около $100

Компания ENERMAX, ведущий производитель высокопроизводительного компьютерного оборудования и систем охлаждения, сегодня представила новый корпус для ПК StarryKnight SK30 (SK30 V2) в форм-факторе Mid-Tower, который является обновленной версией предыдущей модели корпуса SK30.

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SK30 V2 комплектуется тремя 140-мм и одним 120-мм вентиляторами ENERMAX SquA RGB ADV с функцией ШИМ. Вентиляторы SquA RGB ADV, являющиеся одними из самых эффективных вентиляторов ARGB от ENERMAX, обеспечивают на 40 % более сильный воздушный поток благодаря увеличенной поверхности лопастей и гарантирует направленную подачу большего количества воздуха благодаря особенной конструкции вентилятора.

В дополнение к двум портам USB 3.2, SK30 V2 теперь оснащен портом USB 3.2 Gen 2 Type C, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных и упрощает подключение и зарядку устройств без необходимости использования нескольких типов кабелей и адаптеров.

Также, SK30 V2 поставляется с 6-портовым ШИМ контроллером для вентиляторов, который поддерживает синхронизацию световых эффектов ARGB. Пользователи могут переключаться между 13 предустановленными световыми эффектами с помощью одной кнопки, не прибегая к установке дополнительного программного обеспечения.

SK30 V2 отлично подходит для высокопроизводительных ПК благодаря сетчатой передней панели и более широкому внутреннему пространству, а также поддержке графических карт длиной до 405 мм, обеспечивая превосходные возможности расширения для пользователей.

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